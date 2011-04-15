Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12/09/2019
17:40

ОПЕК+ определит будущее нефти, полагают аналитики

Цены на нефть заняли выжидательную позицию, так как началось заседание министров мониторингового комитета ОПЕК+ в Абу-Даби. В 2020 году производство нефти может значительно превысить спрос на нее, поэтому необходимо будет пересмотреть квоты по дальнейшему сокращению добычи и учесть влияние торговых войн на рост мировой экономики. Об этом говорится в комментарии эксперта "Международного финансового центра" Гайдара Гасанова.

Сейчас можно заметить, что мировой спрос на нефть продолжается на фоне геополитических факторов. В своем последнем отчете ОПЕК снизила прогноз до 1 млн баррелей в сутки из-за замедления мировой экономики. В то же время добыча организации в прошлом месяце увеличилась на 136 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июлем, что обусловлено значительным ростом в Саудовской Аравии.

С другой стороны, рост сланцев в США замедлится. Если США начнут разворачивать программу по увеличению скважин, то это может как-то компенсировать возможное истощение действующих к 2020 году. Несмотря на сокращение запасов сырой нефти в Америке, котировки так и не смогли забраться выше $62 за баррель. Всему виной увольнение советника по национальной безопасности Джона Болтона – эта новость ударила по нефтяным котировкам. Неожиданная политика в отношении Ирана оказала давление на цены: Дональд Трамп обдумывает смягчение санкций в отношении этой страны как способ увеличить шансы встречи лицом к лицу с президентом Ирана Хасаном Рухани. Все эти факторы являются ключевыми для понимания дальнейших действий со стороны крупных игроков рынка. Они в последние месяцы вышли из фьючерсных контрактов по рынку нефти, оставив его спекулянтам.

После итогов заседания в Абу-Даби, ситуация относительно глобального рынка будет более ясной. Скорее всего, нефтяной рынок еще долгое время будет находиться в упадке, без намеков на стабильный рост. Ведь мера стран ОПЕК по уменьшению добычи в первую очередь направлена на стабилизацию нефти и удержание ее выше уровня $60 за баррель.

В этой связи Brent будет находиться в диапазоне от $60 до $61.72 за баррель, WTI – от $55 до $57.5 за баррель.

"AK&M" от 12.09.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100