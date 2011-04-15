Московское УФАС выявило неконкурентное поведение на 11 аукционах

Московское УФАС возбудило дело в отношении АО "ДРСУ", ООО "ГазЭкоСтрой", ООО "ДРСУ-КРЫМ" и ООО "ЭТАЛОН" по признакам картельного сговора в 11 аукционах. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.



Компании приняли участие в торгах на проведение работ по благоустройству для администрации поселения Сосенское и МКУ "Департамент городского хозяйства администрации г. Симферополя Республики Крым".



Общая начальная (максимальная) цена всех 11 контрактов составила 651.6 млн руб., при этом 7 контрактов по результатам торгов заключены с АО "ДРСУ" на 462.6 млн руб.; 4 контракта по результатам торгов заключены с ООО "ГазЭкоСтрой" на 174.3 млн руб. Таким образом, все контракты заключались с минимальным возможным снижением, подчеркивает ФАС.



К незначительному снижению цены привело неконкурентное поведение всех участников - компании подавали по несколько ценовых предложений и прекращали борьбу друг с другом.





"AK&M" от 12.09.2019