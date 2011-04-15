Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12/09/2019
18:26

Московское УФАС выявило неконкурентное поведение на 11 аукционах

Московское УФАС возбудило дело в отношении АО "ДРСУ", ООО "ГазЭкоСтрой", ООО "ДРСУ-КРЫМ" и ООО "ЭТАЛОН" по признакам картельного сговора в 11 аукционах. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Компании приняли участие в торгах на проведение работ по благоустройству для администрации поселения Сосенское и МКУ "Департамент городского хозяйства администрации г. Симферополя Республики Крым".

Общая начальная (максимальная) цена всех 11 контрактов составила 651.6 млн руб., при этом 7 контрактов по результатам торгов заключены с АО "ДРСУ" на 462.6 млн руб.; 4 контракта по результатам торгов заключены с ООО "ГазЭкоСтрой" на 174.3 млн руб. Таким образом, все контракты заключались с минимальным возможным снижением, подчеркивает ФАС.

К незначительному снижению цены привело неконкурентное поведение всех участников - компании подавали по несколько ценовых предложений и прекращали борьбу друг с другом.


"AK&M" от 12.09.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100