В восточном Крыму отремонтируют железнодорожные станции. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России, которая проверила достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта здания железнодорожной станции Кировская и пассажирской платформы станции Владиславовка.



По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

Станция Кировская расположена на линии Владиславовка-Джанкой в восточной части степного Крыма на территории одноименного посёлка городского типа Кировское. Открывшаяся в 1892 году, станция называлась Ислам-Терек, а своё современное название получила только в 1952 году. В настоящее время на станции принимают и отправляют грузовые, пассажирские и пригородные поезда, а также проводят маневровую работу по подаче и уборке вагонов под грузовые операции.



Станция Владиславовка, открытая в 1896 году как промежуточная на линии Джанкой-Феодосия-Порт Крымской железной дороги, была названа также по месту расположения - посёлку Владиславовка. В 1900 году после открытия железнодорожной линии в направлении Керчи станция стала узловой.



Проектами, достоверность определения сметной стоимости которых проверили эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт одноэтажного пассажирского здания железнодорожной станции Кировская площадью 226.6 кв. м и пассажирской платформы станции Владиславовка площадью 431.2 кв. м. Финансирование работ планируется осуществлять за счёт средств федерального бюджета.



Генеральный проектировщик - Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога".







"AK&M" от 13.09.2019