Дайджест газеты "Коммерсант" от 13 сентября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 13 сентября 2019 года.



ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ ВАГОНОУМНОЖАТЫЙ

ВЭБ.РФ ПЛАНИРУЕТ ОБНОВИТЬ ТРАНСПОРТ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ НА 2 ТРЛН РУБ.





Как выяснил "Ъ", правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта. Ее инициатором стал ВЭБ.РФ, который рассчитывает получить под это средства ФНБ. На старте в программу войдут десять городов с инвестициями в 340 млрд руб., но в дальнейшем она может быть распространена более чем на тысячу городов, что предварительно оценено в 2,1 трлн руб. Предлагается ввести госрегулирование тарифов, отдать перевозочный бизнес крупным операторам, а для обновления электротранспорта внедрять концессии. Всего до 2035 года должно быть закуплено 95,7 тыс. автобусов, 6,5 тыс. троллейбусов, 6,7 тыс. трамвайных вагонов и 3,5 тыс. электробусов.





КРИПТОВАЛЮТА С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ

ИНВЕСТОРОВ В ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ ПРЕДЛОЖЕНО ЛИШИТЬ АНОНИМНОСТИ



Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота децентрализованных криптовалют, по которой предлагается лишить анонимности инвесторов в эти активы. Эксперты оценивают меру как преждевременную и труднореализуемую. Для начала они предлагают разобраться с самым базовым регулированием, например, определить, к какому виду собственности относится криптовалюта.





ПЕНСИИ РАЗОШЛИСЬ ПО ЧАСТНЫМ ФОНДАМ

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПОЛАГАЕТ, ЧТО ЭТО БЫЛО МОШЕННИЧЕСТВО



Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное по факту покушения на мошенничество. Следствие подозревает, что в 2017-2018 годах злоумышленники перевели пенсионные накопления 500 тыс. россиян без их ведома из Пенсионного фонда России (ПФР) в частные "ВТБ Пенсионный фонд", НПФ "Согласие", "Социум" и "Газфонд ПН". Предполагаемый ущерб может составить миллиарды рублей.





БРОКЕРЫ УДАРИЛИ ПО СЧЕТАМ

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ПОДНЯЛИ ДОХОДЫ ИНВЕСТКОМПАНИЙ



Первая половина 2019 года стала очень успешной для брокеров: выручка выросла на 20%, до 15,5 млрд руб., на фоне хорошей конъюнктуры фондового рынка, а также растущей популярности частных инвестиций. В ответ на потребности широкой розницы брокеры активно развивают сопутствующие бизнесы - услуги доверительного управления и агентские.





ГАЗ С ЯМАЛА ДОПЛЫЛ ДО ЛИТВЫ

СТРАНА ПОЛУЧИТ ПЕРВУЮ КРУПНУЮ ПАРТИЮ СПГ ИЗ РОССИИ



Литва, стремившаяся снизить свою зависимость от энергопоставок из РФ, впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа. По данным "Ъ", партия СПГ с проекта "Ямал СПГ" была перегружена во французском Монтуаре на судно Stena Clean Sky и теперь направляется в Клайпеду. Продавцом выступила Total, покупателем, по словам одного собеседника "Ъ",- литовская госкомпания Lietuvos energijos tiekimas, по словам другого - Achema. По мнению аналитиков, сделка иллюстрирует как увеличение гибкости на рынке СПГ, так и растущее влияние на нем российских поставщиков в Европе.





ИНВЕСТОР ВЫДОХНУЛ OZON

ЛЕОНИД БОГУСЛАВСКИЙ ВЫШЕЛ ИЗ КАПИТАЛА ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРА



Один из крупнейших российских IT-инвесторов Леонид Богуславский вышел из капитала онлайн-ритейлера Ozon, долей в котором владел 19 лет. По данным источников "Ъ", его пакет в компании мог стоить около 1,6 млрд руб. Его приобрели основные акционеры Ozon - Baring Vostok Capital Partners (BVCP) и АФК "Система".





АКЦИОНЕРЫ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НА РЕГИСТРАТОРСКОМ РЫНКЕ ОБОСТРИЛАСЬ БОРЬБА ЗА КЛИЕНТОВ



Ограниченное число эмитентов на российском рынке заставляет регистраторов активизировать борьбу за клиентов. Помимо поглощения небольших компаний и переманивания директоров филиалов регистраторы стали более активно участвовать в конкурсах эмитентов по выбору регистраторов и снижать комиссии за свои услуги.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 13.09.2019