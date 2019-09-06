ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 13 сентября, в размере 71.8273 руб. против 72.2240 руб. на 12 сентября.





Курс евро за последние 5 дней:



12.09.19 - 72.2240 руб.

11.09.19 - 72.3039 руб.

10.09.19 - 72.3300 руб.

07.09.19 - 72.8883 руб.

06.09.19 - 72.8761 руб.







































































































































































"AK&M" от 13.09.2019