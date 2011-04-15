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13/09/2019
10:50

Рубль продолжает дорожать после решения ЕЦБ

Рубль продолжил дорожать после решения ЕЦБ: европейский регулятор не только снизил процентную ставку до -0.5%, но и намерен возобновить с первого ноября скупку активов на 20 млрд евро в месяц на неограниченный срок. Все это должно значительно удешевить займы в евро и способствовать снижению курса валюты. Благодаря значительной разнице в процентных ставках российские активы становятся еще более привлекательными для инвесторов, в том числе и из европы, что позитивно сказывается на курсе рубля. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.

Дополнительной поддержкой активам развивающихся стран выступает решение Дональда Трампа отложить ввод очередных пошлин на китайские товары на сумму в $250 млрд на середину октября. Данный жест, в совокупности с желанием Китая возобновить покупку сельскохозяйственной продукции из США, внушает оптимизм инвесторам касательно возможного разрешения торгового конфликта.

В качестве негатива выступают итоги встречи ОПЕК+: участники приняли решение не вносить никаких изменений в действующее соглашение, несмотря на превышение лимитов отдельными странами. По итогам августа, страны ОПЕК+ добыли на 240 тыс. баррелей в сутки больше, чем планировалось. Кроме того, Международное экономическое агентство выпустило отчет, согласно которому недавнее снижение добычи нефти вне ОПЕК было временным явлением - уже в 2020 году объем предложения вновь превысит спрос со стороны покупателей.

Аналитик ожидает дальнейшее укрепление рубля до отметки в 64.5 за доллар и 71.3 за евро.





"AK&M" от 13.09.2019
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