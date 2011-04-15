Крупнейшие ЦБ продолжают "сглаживать углы", полагают аналитики

Большая тройка центробанков вновь активно давит на педаль монетарного смягчения, толкая рынки к росту, несмотря на ухудшение макроэкономической статистики. Так, ЕЦБ оправдал ожидания инвесторов, понизив депозитную ставку в четверг с -0.4% до -0.5%. При этом, регулятор неожиданно запустил новый раунд QE ежемесячным объемом в 20 млрд евро, не обозначив конкретной финальной даты. Первоначально это было воспринято как более решительный настрой на смягчение политики, потянув единую валюту вниз к 1.0926. Однако в пятницу утром EURUSD удалось восстановить позиции, показав рост до 1.1070 – и стоит посмотреть на всю ситуацию под другим углом. Об этом говорится в обзоре FxPro.



В первую очередь, открытая дата позволит Центробанку свернуть покупки в сжатые сроки, если вдруг экономическая ситуация резко улучшится. Кроме того, размер программы можно считать сравнительно небольшим, по сравнению с 60 млрд в месяц.



"Стоит признать: на этот раз, похоже, Европейскому ЦБ удалось нащупать тот неуловимый баланс между необходимым для финансовых рынков смягчением и давлением на собственную валюту", - подчеркивается в обзоре.



ФРС также придерживается глобальной тенденции: в июле ключевая ставка была снижена, и такого же действия рынки ждут 18 сентября. Вполне вероятно, что и Банк Японии поддержит коллег из Европы и США, в той или иной мере смягчив политику на следующей неделе.



В целом, на рынках сохраняется тяга в доходные активы, что поддерживает спрос на акции и валюты стран развивающихся рынков. Так, фондовые площадки США в четверг прибавили более 4% к уровням старта сентября. Индекс S&P500 и вовсе отделяет от исторических максимумов, достигнутых в июле, лишь 0.4%.



Подобные настроения могут нарастать вплоть до 1 октября – предполагаемой даты новых торговых переговоров США и Китая. Уже сейчас юань поднялся к доллару до месячных максимумов у 7.04 по USDCNH. Турецкая лира прибавила 1.5% за день, несмотря на сокращение ставки сразу на 325 б. п., а российский рубль также рванул вверх в парах с долларом и евро.



Вся эта ситуация очень напоминает ту, которая была видна в период с января по май, и подразумевает возможность дальнейшего многомесячного ралли рисковых активов. Причины для этого остаются неизменными: смягчение монетарной политики крупнейшими центробанка мира и надежды на скорое заключение торговой сделки.



"AK&M" от 13.09.2019