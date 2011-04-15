Ситуация в сегменте ОСАГО позволяет перейти от системы жесткого регулирования к более свободным тарифам, РСА

Ситуация в сегменте ОСАГО позволяет перейти от системы жесткого регулирования к более свободным тарифам. Об этом на Московском финансовом форуме заявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, говорится в сообщении РСА.



В сентябре Госдума рассмотрит законопроект по переходу к персонализированному ценообразованию в ОСАГО.



"Мы прошли через кризис, повлекший массовый уход страховщиков и рост страхового мошенничества, - отметил Е.Уфимцев. - Сейчас ситуация значительно улучшилась: страховые компании навели порядок в своей деятельности, улучшили работу с потребителями, снизили количество жалоб и т.д.".



Представитель РСА полагает, что это произошло, в том числе благодаря росту конкуренции и сбалансированности рынка. Так, по данным Федеральной антимонопольной службы в сегменте ОСАГО отсутствует ярко выраженный лидер. Например, на первом месте расположилась компания "АльфаСтрахование" с долей рынка 13.7%. На втором - "РЕСО-Гарантия" с долей 12.7%. На третьем - Ингосстрах (11.9%).



"Страховщики смогли перераспределить свои риски. И больше не возникает ситуаций, когда человек не может купить полис потому что он очень дорогой. Сейчас у всех есть возможность выбора страховой компании, в том числе в электронной системе Е-Гарант", - подчеркнул Е.Уфимцев.



Он отметил, что после первого этапа индивидуализации ОСАГО, несмотря на опасения ряда экспертов, полис подешевел. "Опытные водители получили скидку, а молодые - повышение. Отмечу, что в большинстве регионов за 7 месяцев 2019 года средняя премия либо снизилась, либо не изменилась".



Следующий этап реформы ОСАГО запланирован на начало 2020 года. Планируется расширение тарифного коридора сначала на 30%, со временем - на 40% вверх и вниз. Вместе с этим вводятся новые коэффициенты, влияющие на величину тарифа. Сумма страховой премии будет формироваться исходя из манеры вождения и количества грубых нарушений ПДД. При этом действующие коэффициенты, зависящие от территории проживания и мощности двигателя, планируется отменить. Потому что они не влияют на аварийность.





"AK&M" от 13.09.2019