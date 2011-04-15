Кабмин утвердил проведение эксперимента по маркировке велосипедов и велосипедных рам

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Правительство РФ утвердило проведение эксперимента по маркировке велосипедов и велосипедных рам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Эксперимент будет проводиться с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года. Его цель - апробация механизмов функционирования системы прослеживаемости оборота велосипедов и велосипедных рам в России.
Полномочия оператора информационной системы закреплены за ООО "Оператор-ЦРПТ".
"AK&M" от 13.09.2019