Инфляция по итогам года составит 4-4.5%, ЦБ

Инфляция по итогам 2019 года составит 4-4.5%. В дальнейшем с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция останется вблизи 4%. Об этом свидетельствует сообщение Банка России.



Годовая инфляция в августе замедлилась до 4.3% после 4.6% в июле. При этом снизились годовые темпы прироста цен на все три группы потребительской корзины: продукты питания, непродовольственные товары и услуги.



Наиболее заметно сократились темпы прироста цен на плодоовощную продукцию (на 4.2 п.п. до 1.3%). Однако динамика цен в этой категории неустойчива и продолжит колебаться из-за смещенной сезонности. В текущем году благодаря теплой весне урожай овощей поступил раньше, чем в прошлом. Годовой темп прироста цен на продукты питания (без овощей и фруктов) замедлился на 0.1 п.п. до 5.4%.



Годовой темп роста цен на непродовольственные товары снизился на 0.1 п.п. до июньского значения (3.5%). Основными причинами стали сохраняющийся сдержанный спрос и эффекты ранее произошедшего укрепления рубля. На столько же замедлилась инфляция на рынке услуг.





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