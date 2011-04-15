ЦБ отмечает снижение ставок займов "до зарплаты"

Банк России продолжает оценивать влияние на микрофинансовый рынок законодательных изменений, вступивших в силу в январе текущего года. Наиболее важным эффектом от внедрения нового регулирования стало снижение ежедневной процентной ставки по займам "до зарплаты" - самой дорогой категории займов, ставка по которым в конце января была установлена на уровне 1.5% в день, а с июля опустилась до 1% в день. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



В результате введённых ограничений доходы МФО, которые специализируются на выдаче займов "до зарплаты", за первую половину 2019 года сократились на 7%.



Согласно зафиксированным тенденциям, опытные компании, давно работающие на рынке и планирующие продолжать свою деятельность, постепенно уходят из сегмента займов "до зарплаты", диверсифицируя структуру портфеля и развивая среднесрочные продукты, на которые по-прежнему приходится более половины портфеля МФО.



В свою очередь оставшиеся в данном сегменте МФО концентрируют свои усилия на развитии онлайн-каналов: 58 компаний выдают онлайн больший объём займов, чем 557 МФО, работающих исключительно через стационарные пункты выдачи.



Переход займов "до зарплаты" в онлайн-пространство является позитивной тенденцией, ведущей к сокращению точек выдачи микрозаймов в местах массового скопления людей и снижающей вероятность спонтанно принятых гражданами решений о кредитовании.



Следующий этап ограничений начнет действовать в январе 2020 года, и в ожидании этого участники рынка МФО активно наращивают клиентскую базу, отмечается в материале.



После вступления в силу законодательных ограничений регулятор зафиксировал рост числа жалоб потребителей услуг микрофинансовых организаций на превышение установленных барьеров. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что большинство жалоб касаются займов, взятых до вступления в силу новых законодательных изменений, поэтому данные ограничения на них распространяться не могут.



"AK&M" от 13.09.2019