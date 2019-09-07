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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 14 сентября в размере 64.4711 руб. против 65.1909 руб. на 13 сентября.
Курс доллара США за последние 5 дней:
13.09.19 - 65.1909 руб.
12.09.19 - 65.4321 руб.
11.09.19 - 65.4393 руб.
10.09.19 - 65.5698 руб.
07.09.19 - 65.9981 руб.
"AK&M" от 13.09.2019