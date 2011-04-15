Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 14 сентября

Банк России установил на 14 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.3174

1 Азербайджанский манат 38.0024

100 Армянских драмов 13.5188

1 Белорусский рубль 31.4432

1 Болгарский лев 36.5193

1 Бразильский реал 15.8788

100 Венгерских форинтов 21.4764

1000 Вон Республики Корея 54.7079

10 Гонконгских долларов 82.3996

10 Датских крон 95.6701

1 Доллар США 64.4711

1 Евро 71.5307

100 Индийских рупий 90.7469

100 Казахстанских тенге 16.6693

1 Канадский доллар 48.7494

100 Киргизских сомов 92.1016

10 Китайских юаней 91.0686

10 Молдавских леев 36.3217

1 Новый туркменский манат 18.4467

10 Норвежских крон 71.9672

1 Польский злотый 16.4564

1 Румынский лей 15.0795

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.2435

1 Сингапурский доллар 46.9324

10 Таджикских сомони 66.5508

1 Турецкая лира 11.3543

10000 Узбекских сумов 68.5863

10 Украинских гривен 26.1011

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.9055

10 Чешских крон 27.6238

10 Шведских крон 67.1763

1 Швейцарский франк 65.1882

10 Южноафриканских рэндов 44.3000

100 Японских иен 59.6927

"AK&M" от 13.09.2019