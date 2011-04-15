Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 14 сентября

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Банк России установил на 14 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.3174
1 Азербайджанский манат 38.0024
100 Армянских драмов 13.5188
1 Белорусский рубль 31.4432
1 Болгарский лев 36.5193
1 Бразильский реал 15.8788
100 Венгерских форинтов 21.4764
1000 Вон Республики Корея 54.7079
10 Гонконгских долларов 82.3996
10 Датских крон 95.6701
1 Доллар США 64.4711
1 Евро 71.5307
100 Индийских рупий 90.7469
100 Казахстанских тенге 16.6693
1 Канадский доллар 48.7494
100 Киргизских сомов 92.1016
10 Китайских юаней 91.0686
10 Молдавских леев 36.3217
1 Новый туркменский манат 18.4467
10 Норвежских крон 71.9672
1 Польский злотый 16.4564
1 Румынский лей 15.0795
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.2435
1 Сингапурский доллар 46.9324
10 Таджикских сомони 66.5508
1 Турецкая лира 11.3543
10000 Узбекских сумов 68.5863
10 Украинских гривен 26.1011
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.9055
10 Чешских крон 27.6238
10 Шведских крон 67.1763
1 Швейцарский франк 65.1882
10 Южноафриканских рэндов 44.3000
100 Японских иен 59.6927
"AK&M" от 13.09.2019