Банк России на 14 сентября понизил курс евро к рублю почти на 30 копеек до 71.5307 руб., курс доллара США - почти на 72 копейки до 64.4711 руб.

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Банк России на 14 сентября понизил официальный курс евро к рублю почти на 30 копеек до 71.5307 руб. с 71.8273 руб., курс доллара США - почти на 72 копейки до 64.4711 руб. с 65.1909 руб. 13 сентября.
Стоимость бивалютной корзины на 14 сентября уменьшилась почти на 53 копейки (-0.78%) до 67.6479 руб. с 68.1773 руб. 13 сентября.
"AK&M" от 13.09.2019