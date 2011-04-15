Банк России на 14 сентября понизил курс евро к рублю почти на 30 копеек до 71.5307 руб., курс доллара США - почти на 72 копейки до 64.4711 руб.

Банк России на 14 сентября понизил официальный курс евро к рублю почти на 30 копеек до 71.5307 руб. с 71.8273 руб., курс доллара США - почти на 72 копейки до 64.4711 руб. с 65.1909 руб. 13 сентября.



Стоимость бивалютной корзины на 14 сентября уменьшилась почти на 53 копейки (-0.78%) до 67.6479 руб. с 68.1773 руб. 13 сентября.



"AK&M" от 13.09.2019