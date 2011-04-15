Микрофинансовый рынок во II квартале вновь продемонстрировал положительную динамику

Микрофинансовый рынок во II квартале 2019 года вновь продемонстрировал положительную динамику: и портфель, и объём выдачи за квартал выросли более чем на 9%. Об этом свидетельствует сообщение Банка России.



Причём впервые за длительное время существенный рост отмечен в сегменте выдачи займов малому и среднему бизнесу (+33%).



Однако на рынке также наблюдается возобновление роста просроченной задолженности (+2.2 п.п. за квартал), что, по мнению регулятора, должно быть воспринято компаниями как сигнал к переоценке стратегии захвата рынка в ущерб качеству портфеля и долгосрочному присутствию на рынке.





"AK&M" от 13.09.2019