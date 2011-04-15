Количество МФО в реестре Банка России во II квартале продолжало снижаться

Количество МФО в реестре Банка России во II квартале 2019 года продолжало снижаться после 9 месяцев стабильности. Об этом свидетельствует сообщение ЦБ.



Рынок покинули 160 компаний (как добровольно, так и в связи с нарушениями). 121 компания включена в реестр.



Таким образом, на фоне усиления регулирования данный сегмент финансового рынка остаётся привлекательным для новых участников при чётком бизнес-планировании, диверсификации бизнес-моделей и модернизированном подходе к оценке риска, подчёркивает ЦБ.





"AK&M" от 13.09.2019