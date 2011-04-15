ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8.9%

ВТБ с 13 сентября 2019 года меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки на 0.3 п.п. Максимально выгодные ценовые параметры доступны в рамках программы "Больше метров - ниже ставка": кредит можно оформить под 8.9% годовых. Рефинансирование действующей ипотеки другого банка возможно под 9.4%. Предложение действительно до 31 октября 2019 года, говорится в сообщении банка.



За первые восемь месяцев 2019 года ВТБ заключил более 165 тыс. ипотечных сделок на 405 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём продаж увеличился на 13%. Ипотечный портфель банка с начала года вырос на 10% и на 1 сентября превысил 1.5 трлн руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.









"AK&M" от 13.09.2019