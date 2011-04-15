План реализации стратегии развития туризма будет подготовлен до 1 декабря 2019 года, говорится в сообщении Минэкономразвития.



На площадке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристкой организации состоялось заседание Координационного совета по развитию туризма. Главной темой обсуждения стала подготовка плана реализации стратегии развития туризма в РФ до 2035 года.



В ходе заседания заместитель министра экономического развития Сергей Галкин предложил алгоритм действий по доработке плана реализации стратегии с максимальным вовлечением членов координационного совета. "Координационный совет должен взять на себя функции площадки для работы с экспертами и бизнес-сообществом, чтобы по итогам совместной проработки представить согласованный всеми участниками документ. Сейчас в плане реализации Стратегии около 15 направлений работы. Мы предлагаем каждое направление закрепить за руководителем рабочей группы в рамках Координационного совета", - заявил С.Галкин.



По итогам предыдущей работы Координационного совета часть рабочих групп уже начала прорабатывать решения. Представители экспертного сообщества, принимавшие участие в заседании Координационного совета, отметили высокую степень проработки Стратегии и ее соответствие современным требованиям развития отрасли.



Предложения от членов Координационного совета будут сформированы до конца сентября. Минэкономразвития объединит поступившие предложения и в начале октября представит сводный План для обсуждения. По итогам совместной работы окончательный План реализации будет представлен до 1 декабря, Минэкономразвития подготовило соответствующий проект распоряжения.



"AK&M" от 13.09.2019