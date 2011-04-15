Россияне начали чаще страховать имущество

За первое полугодие 2019 года россияне заключили почти 23 млн договоров страхования имущества физлиц (ИФЛ) - на 14% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Более половины договоров страхования ИФЛ оформили жители Московского региона. В топ-5 регионов по количеству заключенных договоров вошли также Санкт-Петербург и Ленобласть, Татарстан, Свердловская область и Краснодарский край. Об этом говорится в сообщении компании "Сбербанк страхование".



По данным Банка России, в январе-июне 2019 года страховщики произвели гражданам более 93 тыс. выплат по страховым случаям с имуществом граждан. Совокупные выплаты по этим событиям превысили 4.1 млрд руб. Средняя выплата по одному страховому случаю составила 44.4 тыс. руб. и выросла за год на 32%. Сборы по страхованию ИФЛ выросли на 9% до 30.9 млрд руб.



ООО СК "Сбербанк страхование" - дочерняя компания Сбербанка России, специализирующаяся на программах имущественного и личного страхования, кроме страхования жизни. Входит в блок "Управление благосостоянием" Сбербанка. Объём собранной страховой премии за 2018 год по МСФО составил 15.7 млрд руб.





"AK&M" от 13.09.2019