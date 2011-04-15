ЦБ объявил учётную цену золота на 14 сентября - 3122.25 руб./г против 3150.08 руб./г на 13 сентября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 14 сентября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3122.25 руб./грамм
Серебро: - 37.61 руб./грамм
Платина: - 1979.52 руб./грамм
Палладий: - 3333.05 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
07.09 10.09 11.09 12.09 13.09
Золото 3193.33 3183.15 3144.52 3142.18 3150.08
Серебро 38.50 38.30 37.85 38.21 38.13
Платина 1994.57 1996.39 1973.48 1975.36 1999.52
Палладий 3299.53 3265.47 3248.45 3285.96 3349.30