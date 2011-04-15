В Москве возбуждено уголовное дело о фальсификации заявлений граждан о переводе их накопительной части пенсии в НПФ

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) по факту фальсификации заявлений граждан о переводе их накопительной части пенсии в негосударственные пенсионные фонды. Об этом говорится в сообщении СК.



По данным следствия, в 2018-2019 годах была осуществлена фальсификация более 500 тыс. заявлений от имени граждан о досрочном переводе их накопительной части пенсии в ряд негосударственных пенсионных фондов. После этого было обеспечено их направление в отделения Пенсионного фонда РФ, преимущественно в отделение по Москве и Московской области.



В результате противоправной деятельности ряд граждан утратили свой доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, подчёркивает СК.



"AK&M" от 13.09.2019