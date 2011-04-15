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13/09/2019
18:16

Банк непрофильных активов продал автоцентр "Русинком"

Банк непрофильных активов (БНА, банк "Траст") заключил сделку по продаже торгово-складского комплекса, на территории которого расположен автоцентр АО "Русинком". Об этом говорится в сообщении банка.

БНА продал 100% акций АО "Русинком", правопреемником которых стал после присоединения к нему "Рост Банка" в марте 2019 года. Объект был выставлен на продажу за 2.6 млрд руб., итоговая цена оказалась выше ожиданий, подчеркивается в сообщении.

"Это одна из крупнейших сделок на рынке коммерческой недвижимости. Объект экспонировался на открытых площадках, и, за счёт конкуренции между покупателями, удалось существенно повысить цену сделки от первоначальной. БНА в настоящее время ведёт переговоры о продаже ещё трёх подобных объектов — крупных складских комплексов в Москве и Московской области", — заявляет пресс-служба банка.

Банк непрофильных активов (Банк "Траст" – российский финансовый институт с мажоритарным государственным участием, созданный в рамках деятельности Банка России по оздоровлению банковской системы. Основан в июле 2018 года на базе банка "Траст" путём консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций. Деятельность банка направлена на эффективное управление активами с целью их оздоровления, повышения рыночной стоимости и реализации по максимальной цене. Реализация этих активов позволит компенсировать государству затраты на проведение санаций крупнейших банков.

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