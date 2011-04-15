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13/09/2019
17:35

Кабмин внёс в Госдуму законопроект о налоговых льготах для пострадавших от ЧС и терактов

Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс РФ об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) доходов, полученных россиянами в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Целью законопроекта является освобождение от обложения НДФЛ в денежной и натуральной формах, а также в виде материальной выгоды (включая доходы в связи с прощением долга), полученных гражданами, пострадавшими от террористических актов на территории РФ, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, а также членами их семей в связи с указанными событиями в виде помощи указанным лицам, — подчёркивается в пояснительной записке к законопроекту.

При этом такие доходы должны быть освобождены от налогов "независимо от их источников".

Также законопроектом предусматривается освобождение от налогообложения доходов граждан, предоставляющих пострадавшим жилые помещения, в виде платы за наём жилых помещений, если такая плата произведена в пределах сумм, полученных пострадавшими на цели найма жилого помещения из бюджетных средств.

"AK&M" от 13.09.2019
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