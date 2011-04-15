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13/09/2019
17:27

Крепкий рубль способствует локальной коррекции в акциях российских экспортеров

Пятничные торги на российском фондовом рынке проходят в режиме умеренной коррекции. Индекс Мосбиржи по состоянию на 17:00 MSK демонстрирует снижение на 0.6%. Заметное давление на позиции экспортеров оказывает укрепление российской валюты - курс пары доллар/рубль опустился в район минимумов за шесть недель (район 64.30 руб./доллар). Об этом говорится в комментарии главного аналитика Отдела экономического и отраслевого анализа Дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Михаила Поддубского.

Представители внутренних секторов не демонстрируют направленной динамики. В позитивную сторону на рынке выделяется сегодня ряд представителей сектора электроэнергетики.

Несмотря на сдерживающий эффект для индекса Мосбиржи от укрепления рубля, при сохранении позитивной конъюнктуры на глобальных рынках на следующей неделе аналитик ожидает возвращения индекса Мосбиржи к локальным максимумам и смещения торгов в диапазон 2800-2850 пунктов.


"AK&M" от 13.09.2019
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