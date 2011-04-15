Дайджест газеты "Коммерсант" от 16 сентября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 16 сентября 2019 года.



К ЧИНОВНИЦАМ ПОДОШЛИ ЧЕРЕЗ ОБНАЛИЧКУ

ОСУЖДЕНЫ ТЕНЕВЫЕ БАНКИРЫ, УСЛУГАМИ КОТОРЫХ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ СОТРУДНИЦЫ РОСИМУЩЕСТВА





Как стало известно "Ъ", в Москве вынесен приговор группе обнальщиков, разработка которых позволила сотрудникам МВД выйти на заместителя главы Росимущества Елену Паткину и двух ее сообщниц. Через фирмы осужденных, по версии следствия, сотрудницы Росимущества похитили со счетов своего ведомства более 154 млн руб. При этом дело предполагаемого организатора незаконной обналички Андрея Южакова суд рассматривать не стал, вернув его прокурору для устранения нарушений УПК.





В НЕДОЛИВЕ БЕНЗИНА ОБВИНИЛИ ВРЕДОНОСНУЮ ПРОГРАММУ

РАССЛЕДУЕТСЯ ДЕЛО О ХИЩЕНИЯХ НА СТАВРОПОЛЬСКИХ АЗС



Как стало известно "Ъ", Федеральная служба безопасности РФ продлила срок следствия по делу об организованном преступном сообществе, действовавшем на территории Ставропольского края с 2012 года и занимавшемся с помощью вирусных программ хищениями средств при продаже бензина и дизельного топлива на АЗС. В криминальной схеме были задействованы 24 фигуранта - как IT-специалисты, так и менеджеры компаний-поставщиков топлива. Необходимость продления срока следствия вызвана тем, что уже два года следствие не может получить результаты компьютерно-технической судебной экспертизы.





НЕДВИЖИМОСТЬ ЭКС-ГЛАВЫ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ АРЕСТОВАЛИ ПО СПИСКУ СКР



СЛЕДСТВИЕ ПРИНЯЛО ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В ПОЛЬЗУ ПОТЕРПЕВШИХ



Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) добился ареста имущества бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (РАР) Игоря Чуяна. Речь идет о шести объектах недвижимости общей стоимостью почти 260 млн руб., в том числе загородном доме в Подмосковье и 270-метровой квартире в центре столицы. По версии СКР, господин Чуян, являясь бенефициаром банка "Объединенный финансовый капитал" (ОФК) и ООО "Статус-групп", организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил многомиллиардный ущерб кредитному учреждению и миноритарному акционеру банка известному адвокату Николаю Егорову. Арест имущества экс-главы РАР был произведён в качестве обеспечительной меры по искам потерпевших.





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"AK&M" от 16.09.2019