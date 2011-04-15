ВымпелКом запустил пилотную зону 5G в Лужниках

ВымпелКом запустил пилотную зону 5G на территории спортивного комплекса Лужники и успешно протестировал основные сервисы сверхширокополосного мобильного доступа с использованием смартфонов нового поколения. Об этом говорится в сообщении компании.



Реализация пилотной зоны позволит уже в ближайшем будущем, с распространением смартфонов с поддержкой 5G и дальнейшим развертыванием сети нового, пятого поколения, заметно улучшить клиентский опыт в пользовании мобильным интернетом, особенно во время главных спортивных и развлекательных мероприятий в условиях повышенной нагрузки на сеть.



Запуск пилотной зоны осуществлен при поддержке Департамента информационных технологий Москвы в рамках подписанного между правительством Москвы и Билайн Соглашения о взаимодействии в целях развития услуг связи и ИТ-технологий. В будущем технологические возможности сетей 5G могут быть использованы для внедрения в ИТ-инфраструктуру Лужников, одного из крупнейших спортивных комплексов России. Опыт, полученный в ходе пилотной зоны 5G, в будущем будет использован в дальнейшем развертывании сетей 5G, готовых к повышенным нагрузкам в масштабах всей России.



ПАО "Вымпел-Коммуникации" (ВымпелКом, ИНН 7713076301) - сотовый оператор России и СНГ. Компания оказывает услуги под брендом Beeline более 63 млн абонентов в России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Грузии, Армении, Кыргызстане и Лаосе. С 2009 года входит в международную группу Veon Ltd.



Уставный капитал ВымпелКома составляет 288.538 тыс. руб. и разделён на 51281022 обыкновенных и 6426600 привилегированных акций номиналом 0.005 руб.







"AK&M" от 16.09.2019