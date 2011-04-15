Управляющие компании задолжали МОЭК более 1 млрд руб.

Суммарная задолженность 16 управляющих компаний в сфере столичного ЖКХ, имеющих явные признаки аффилированности и входящих в Антирейтинг ТОП-50 должников за тепло и горячую воду, превысила 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Технология ухода от оплаты за полученные ресурсы через создание "компаний-клонов" является одним из распространенных видов недобросовестного поведения на рынке коммунальных услуг. Новая организация, как правило, имеет созвучное со старой наименование и практически идентичный состав учредителей и руководителей, либо иной состав, но с сохранением контроля прежними реальными владельцами. Многоквартирные дома, жители которых исправно вносят плату за коммунальные услуги и таким образом генерируют стабильный денежный поток, постепенно переводят под управление "компании-клона", а долги остаются на балансе прежней управляющей компании, которая банкротится.



ПАО "Московская объединённая энергетическая компания" (МОЭК, ИНН 7720518494) осуществляет отопление и горячее водоснабжение 70% жилых и административных зданий, промышленных предприятий и объектов социальной сферы Москвы. Деятельность МОЭК распространяется на все сегменты энергетического рынка: производство, распределение и сбыт тепловой энергии, а также производство электроэнергии. Основной акционер компании - ООО "Газпром энергохолдинг" (доля в уставном капитале - 88.126%). В 2015 году компании был присвоен статус единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) в Москве.



Прибыль ПАО "МОЭК" по МСФО за I квартал 2019 года упала на 7% до 8.42 млрд руб. с 9.118 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 6% до 62.687 млрд руб. с 67.149 млрд руб., показатель EBITDA - до 14.119 млрд руб. со 144.408 млрд руб. Операционные расходы компании снизились на 8% до 49.183 млрд руб.



Чистая прибыль МОЭК по РСБУ за I квартал 2019 года снизилась на 18% до 8.902 млрд руб. с 10.794 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 59.552 млрд руб., снизившись на 5.4% с 62.949 млрд руб. Себестоимость продаж снизилась на 4.6% до 48.076 млрд руб. Показатель EBITDA составил 14.228 млрд руб. против 16.503 млрд руб.





"AK&M" от 16.09.2019