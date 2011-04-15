Тон рынкам задаст нефть

В пятницу российские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено в основном под влиянием валютного фактора. Рубль продолжил укрепление, придав сил РТС и одновременно надавив на индекс МосБиржи, тогда как нефть марки Brent отметила третий день снижения. Американские площадки тоже показали неоднозначную динамику, хотя неделю завершили в плюсе. Так, индекс МосБиржи подешевел в пределах 0.3%, а РТС подрос почти на 0.6% до 2791.74 и 1368.93 соответственно. Об этом говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК "Инстант Инвест" Александра Тимофеева.



Основное внимание сегодня привлечет рынок нефти, где котировки подскочили почти на 14% в ответ на резкое сокращение добычи в Саудовской Аравии после атаки на предприятия государственного гиганта Saudi Aramco, совершенной беспилотниками. По заявлениям властей, производство, которое упало почти на 50%, будет в значительной степени восстановлено в течение нескольких дней, а экспорт энергоносителей из страны не пострадает благодаря богатым резервам. Но это не смогло успокоить участников рынка, которые акцентировали внимание на уязвимости нефтяной инфраструктуры королевства перед беспилотниками.



На этом фоне Brent в моменте достигла максимумов конца мая в районе $68.4 за баррель, после чего отступила в район отметки $66, уверенно удерживаясь над 100- и 200-дневными скользящими средними, до которых на минувшей неделе цены так и не смогли дотянуться. Первоначальный энтузиазм покупателей несколько приглушил Трамп, который разрешил задействовать нефтяные резервы США после атаки на Saudi Aramco.



Под воздействием событий на рынке черного золота рубль откроет торги бычьим гэпом и продолжит укрепление против доллара, который во второй половине минувшей недели утратил ключевые скользящие средние и вплотную подобрался к отметке 64 руб. также на стороне нашей валюты будет стартующий сегодня налоговый период. А вот охладить пыл в сегменте рисковых активов в целом могут тревожные данные из Китая, где промышленное производство обвалилось до 17,5-летнего минимума из-за ослабления внутреннего спроса и торговой войны с США.



"AK&M" от 16.09.2019