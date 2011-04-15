Рубль получает временную поддержку от роста нефти по факту сокращения добычи в Саудовской Аравии

Российская валюта начинает неделю на комфортных уровнях ниже 64 в паре с долларом и ниже 71 в паре с евро, отыгрывая резкий рост нефтяных котировок по факту атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Реакция рубля на события на нефтяном рынке более существенна, чем в других сырьевых валютах (рубль прибавляет почти 1%, в то время как канадский доллар укрепляется на 0.25%, а норвежская крона – на 0.45%).



На данный момент характер реакции нефтяного рынка на события в Саудовской Аравии говорит о том, что укрепление рубля на данных событиях носит скорее локальный характер. В то же время, вероятное, сохранение в цене нефти геополитической премии даже по факту восстановления добычи умеренно снижает риски, исходящие от нефтяного рынка, для российской валюты в будущем. В рамках недели ключевым событием выступает заседание ФРС США, итоги которого станут известны вечером среды.



Заседание рассматриваетя как фактор риска на текущую неделю, поскольку статистика по экономике США не дает существенных поводов для смягчения риторики Пауэлла, а снижение ставки уже заложено в ожидания рынка. По факту заседания возможно укрепление доллара и, как следствие, умеренное давление на валюты развивающихся стран и рубль.



"AK&M" от 16.09.2019