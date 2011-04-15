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16/09/2019
13:32

ФАС выдала предписание Эбботт Лэбораториз

ФАС признала рекламу ООО "Эбботт Лэбораториз" ненадлежащей и выдала компании предписание. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Реклама препарата "Дюфастон" гарантировала его положительное действие. При этом, согласно требованиям закона о рекламе, реклама лекарственных средств не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий.

Спорная информация распространялась в репринтах специализированных медицинских изданий и рекламном буклете препарата в рамках научно-практического семинара.

По факту нарушения комиссия ведомства выдала Эбботт Лэбораториз как рекламодателю ненадлежащей рекламы предписание об устранении нарушения. Материалы разбирательства переданы для возбуждения дела об административном правонарушении для назначения штрафа, размер которого может составить от 200 до 500 тыс. руб.

"AK&M" от 16.09.2019
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