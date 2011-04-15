Рубль: все пути ведут в Саудовскую Аравию

Ущерб от субботних атак на нефтяные мощности Saudi Aramco, которые в мгновение ока стали центральной темой всех без исключения рынков, рискует произвести более продолжительное влияние на энергетические рынки, чем нефтяные цены, судя по котировкам, на то рассчитывают. Об этом говорится в комментарии эксперта "Международного финансового центра" Владимира Рожанковского.



Единственное, что может нарушить этот сценарий – сообщение о возможном подвохе саудитов – например, о том, что горели вовсе не нефтеочистные колонны, а что-то другое – например, тонна автомобильных покрышек поблизости от них. Но в этом случае блеф вскроется очень быстро – не более чем в течение суток. Распоряжение Д.Трампа открыть нефтяные резервы США для восполнения дефицита в случае необходимости, на самом деле, вряд ли сможет сколько-нибудь заметно улучшить ситуацию. Ведь логистика нефтяных поставок Западного и Восточного полушариев Земли вовсе не напоминает пресловутые сообщающиеся сосуды, и это происходит из-за малого числа свободных трансокеанских нефтеналивных танкеров, подчеркивает аналитик.



На данный момент известно, что по официальной версии удары неких беспилотников обрушились на объекты на крупных месторождениях в саудовских городах Абкайке и Хурайсе. Установку подготовки нефти, очищающей сырьё от примесей, Saudi Aramco называет "крупнейшим в мире заводом по стабилизации сырой нефти" с объёмом переработки до 7 млн т баррелей в сутки, что эквивалентно примерно 5% мирового предложения "чёрного золота". Всё это очень серьёзно, имея в виду хотя бы исторические параллели: в прошлый раз, в 2014 году, разбалансировка спроса и предложения на рынке нефти на те же 6%, правда, в обратную сторону, привела к её падению почти в три раза.



Нефтяной биржевой шок моментально привёл к росту нефтяных фьючерсов WTI в США на 11% почти до $61 за баррель. Нефть марки Brent, в свою очередь, выросла на 12% до $65.56 за баррель на сегодняшних утренних торгах в Европе, и рост продолжился – хотя и не такими быстрыми темпами – так что по состоянию на 12:30 МСК баррель сорта Brent вплотную подобрался к отметке $66.



На нефтяной шок отреагировало и золото, открывшееся сегодня с полуторапроцентным гэпом вверх, и торгуется сейчас вблизи отметки $1510 за тройскую унцию. Согласно последним данным Всемирного совета по золоту (WGC), доступным по состоянию на сентябрь, запасы драгметалла в золотовалютных резервах ЦБ РФ составляют 2219.2 метрической тонны. Запасы Китая составляют 1936.5 метрической тонны. С учётом последних цен, и учитывая, что одна метрическая тонна составляет около 32151 тройской унции, общая стоимость золотых резервов России составляет примерно $108 млрд. Как известно, долгосрочные перспективы жёлтого металла основываются на неоднозначных ожиданиях относительно фиатных валют, в том числе доллара и евро.



Между тем, подогретый нефтью рубль существенно укрепился этим утром. Отечественная валюта, открывшаяся с 0.9%-ным гэпом на укрепление, немного корректируется в ожидании подробностей субботней истории с саудовскими нефтеочистными заводами. По состоянию на 12:45 МСК, рубль торгуется вблизи отметки 64 рубля за доллар – очевидно, испугавшись собственной смелости, с которой он легко перешагнул через этот психологически важный рубеж, укрепляясь в максимальной точке до 63.66 руб. за доллар. В паре с евро утренний курсовой скачок "деревянного" был немного более убедительным – чуть больше 1% – однако и в этом случае "коррекция положения" подкралась незаметно, и рубль откатился назад от 70.59 руб. за евро к актуальным на данный момент 70.85 руб. за евро – что в любом случае существенно лучше средних уровней данной пары на прошлой неделе. Повторимся ещё раз, что ввиду повышенной корреляции рубля с нефтью в последние недели, дальнейшие его перспективы напрямую связаны с развитием вышеназванной главной темы сегодняш него дня.



"AK&M" от 16.09.2019