Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 17 сентября

Банк России установил на 17 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.9259

1 Азербайджанский манат 37.6229

100 Армянских драмов 13.3866

1 Белорусский рубль 31.2175

1 Болгарский лев 36.0973

1 Бразильский реал 15.6267

100 Венгерских форинтов 21.2686

1000 Вон Республики Корея 53.9687

10 Гонконгских долларов 81.6184

10 Датских крон 94.5462

1 Доллар США 63.8272

1 Евро 70.6695

100 Индийских рупий 89.3250

100 Казахстанских тенге 16.5559

1 Канадский доллар 48.1569

100 Киргизских сомов 91.1817

10 Китайских юаней 90.3518

10 Молдавских леев 36.0606

1 Новый туркменский манат 18.2624

10 Норвежских крон 71.2516

1 Польский злотый 16.3203

1 Румынский лей 14.9038

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.6456

1 Сингапурский доллар 46.4806

10 Таджикских сомони 65.8861

1 Турецкая лира 11.1539

10000 Узбекских сумов 67.9013

10 Украинских гривен 25.7572

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.4393

10 Чешских крон 27.3122

10 Шведских крон 66.3092

1 Швейцарский франк 64.4394

10 Южноафриканских рэндов 43.5817

100 Японских иен 59.1568

"AK&M" от 16.09.2019