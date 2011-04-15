Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 17 сентября

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Банк России установил на 17 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.9259
1 Азербайджанский манат 37.6229
100 Армянских драмов 13.3866
1 Белорусский рубль 31.2175
1 Болгарский лев 36.0973
1 Бразильский реал 15.6267
100 Венгерских форинтов 21.2686
1000 Вон Республики Корея 53.9687
10 Гонконгских долларов 81.6184
10 Датских крон 94.5462
1 Доллар США 63.8272
1 Евро 70.6695
100 Индийских рупий 89.3250
100 Казахстанских тенге 16.5559
1 Канадский доллар 48.1569
100 Киргизских сомов 91.1817
10 Китайских юаней 90.3518
10 Молдавских леев 36.0606
1 Новый туркменский манат 18.2624
10 Норвежских крон 71.2516
1 Польский злотый 16.3203
1 Румынский лей 14.9038
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.6456
1 Сингапурский доллар 46.4806
10 Таджикских сомони 65.8861
1 Турецкая лира 11.1539
10000 Узбекских сумов 67.9013
10 Украинских гривен 25.7572
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.4393
10 Чешских крон 27.3122
10 Шведских крон 66.3092
1 Швейцарский франк 64.4394
10 Южноафриканских рэндов 43.5817
100 Японских иен 59.1568
"AK&M" от 16.09.2019