Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16/09/2019
14:36

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 17 сентября

Банк России установил на 17 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 43.9259
1 Азербайджанский манат 37.6229
100 Армянских драмов 13.3866
1 Белорусский рубль 31.2175
1 Болгарский лев 36.0973
1 Бразильский реал 15.6267
100 Венгерских форинтов 21.2686
1000 Вон Республики Корея 53.9687
10 Гонконгских долларов 81.6184
10 Датских крон 94.5462
1 Доллар США 63.8272
1 Евро 70.6695
100 Индийских рупий 89.3250
100 Казахстанских тенге 16.5559
1 Канадский доллар 48.1569
100 Киргизских сомов 91.1817
10 Китайских юаней 90.3518
10 Молдавских леев 36.0606
1 Новый туркменский манат 18.2624
10 Норвежских крон 71.2516
1 Польский злотый 16.3203
1 Румынский лей 14.9038
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.6456
1 Сингапурский доллар 46.4806
10 Таджикских сомони 65.8861
1 Турецкая лира 11.1539
10000 Узбекских сумов 67.9013
10 Украинских гривен 25.7572
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.4393
10 Чешских крон 27.3122
10 Шведских крон 66.3092
1 Швейцарский франк 64.4394
10 Южноафриканских рэндов 43.5817
100 Японских иен 59.1568

"AK&M" от 16.09.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100