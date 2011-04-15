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16/09/2019
15:28

Правительство представило положительный отзыв на законопроект об обязательном горячем питании в начальной школе

Правительство РФ представило положительный отзыв на законопроект об обязательном горячем питании в начальной школе. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в части совершенствования регулирования вопросов обеспечения качества пищевой продукции", помимо норм об обеспечении всех учащихся начальных классов горячим питанием, предлагает установить требования к качеству продуктов, которые поставляются в школы.

По словам руководителя фракции "Единая Россия", заместителя председателя ГД Сергея Неверова, все замечания носят в основном юридико-технический характер и могут быть проработаны ко второму чтению.

"Правительство сегодня дало положительный отзыв на законопроект об обеспечении всех учащихся начальных классов горячим питанием – это ключевой для нас момент. При этом все замечания, которые сегодня были высказаны на заседании комиссии по законопроектной деятельности, мы считаем возможным доработать при подготовке документа ко второму чтению", — сказал С.Неверов.

По его словам, среди замечаний – необходимость уточнения терминологии, которая используется в законопроекте, а также необходимость дополнительной проработки процедуры изъятия, хранения и утилизации некачественной продукции.


"AK&M" от 16.09.2019
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