СК "Ингосстрах-Жизнь" оценила промежуточные результаты инвестиционной стратегии "Сбалансированный рост".



Инвестиционная стратегия "Сбалансированный рост" была разработана в рамках обновления продуктовой линейки страховой компании "Ингосстрах-Жизнь", запуск продаж продуктов инвестиционного страхования жизни, базирующихся на данной стратегии, состоялся в IV квартале 2016 года.



Стратегия "Сбалансированный рост" основана на динамике роста активов четырех инвестиционных фондов. У трёх из них основу инвестиционного портфеля составляют облигации европейских стран, а у четвёртого - акции компаний высокотехнологичного сектора экономики (акции крупнейших IT компаний). Облигации позволяют создать надёжный фундамент инвестиционной идеи, а акции - обеспечить привлекательную доходность в среднесрочной перспективе, сохраняя оптимальный баланс.



На 31.08.2019 г. положительная динамика стратегии "Сбалансированный рост", начиная с даты первого инвестирования (21.12.2016), составила 19.45%. Первый пул договоров по данной трехлетней стратегии с учетом коэффициента участия и валютной переоценки имеет доходность на уровне 35.58%, или 13.21% годовых в рублях по состоянию на 31.08.2019, что на 6.31% выше текущей средней ставки по депозитам на текущий момент.



ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава Ингосстраха в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 16.09.2019