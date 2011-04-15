Задолженность по зарплате в РФ за август снизилась на 5.4% до 2.605 млрд руб.

Задолженность по зарплате в РФ за август 2019 года снизилась на 5.4% и на 1 сентября составила 2.605 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 1.283 млрд руб. (49.2%), в 2018 году - 617.3 млн руб. (23.7%), в 2017 году и ранее - 705.1 млн руб. (27.1%).



Задолженность по заработной плате на 1 сентября 2019 года имелась перед 40 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 48% - работники обрабатывающих производств; 16% - строительства; 12% - сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 7% - транспорта; 6% - добычи полезных ископаемых.





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