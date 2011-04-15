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16/09/2019
18:02

В Госдуме 17 сентября обсудят введение электронных трудовых книжек

В Госдуме 17 сентября обсудят введение электронных трудовых книжек. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Бумажные трудовые книжки останутся, но для работников, которые напишут соответствующее заявление, сообщил первый заместитель председателя ГД Александр Жуков.

Кроме того, 17 сентября в первом чтении депутаты обсудят инициативу, согласно которой поправки в КоАП предлагают рассматривать только при наличии отзыва Правительства.

В первом чтении во вторник будет рассмотрен законопроект, которым уточняется порядок жилищного обеспечения военнослужащих. Сейчас существует судебная практика, когда военнослужащим отказывают в получении жилья в связи с тем, что ранее они обеспечивались жильём как члены семей других военнослужащих. Инициатива призвана не допустить такого лишения права на жилье.

"Во втором чтении будут рассмотрены два бюджетообразующих налоговых законопроекта. Один касается основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на плановый период, второй – акцизов на алкогольную продукцию", — сообщил А.Жуков.

Также во втором чтении будут рассмотрены изменения в Бюджетный кодекс, которые касаются возможности предоставления субсидий для стимулирования производства винограда и винодельческой продукции.

По словам парламентария, в четверг, 19 сентября, будет рассмотрен вопрос о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Напомним, год назад президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Документ закрепляет за пятью государствами исключительные и совершенные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов.

"AK&M" от 16.09.2019
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