ЦБ объявил учётную цену золота на 17 сентября - 3082.34 руб./г против 3122.25 руб./г на 14 сентября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 17 сентября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3082.34 руб./грамм
Серебро: - 36.60 руб./грамм
Платина: - 1955.64 руб./грамм
Палладий: - 3320.28 руб./грамм
---------------------------------------------------------
Цены за последние 5 дней, руб./грамм
10.09 11.09 12.09 13.09 14.09
Золото 3183.15 3144.52 3142.18 3150.08 3122.25
Серебро 38.30 37.85 38.21 38.13 37.61
Платина 1996.39 1973.48 1975.36 1999.52 1979.52
Палладий 3265.47 3248.45 3285.96 3349.30 3333.05