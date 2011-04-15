Рубль не спешит за нефтью

Российская валюта закономерно укрепилась на старте сессии с оглядкой на нефтяное ралли, спровоцированное резким сокращением добычи в Саудовской Аравии из-за атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру королевства. Впрочем, рост рубля оказался довольно сдержанным в сравнении с масштабами подъема Brent. Падение пары доллар/рубль ограничилось областью 63.60 руб., тогда как нефть в моменте взлетала почти на 20%. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.



Причин такой скромной реакции рубля сразу несколько. Во-первых, рубль стал менее чувствительным к росту нефтяных цен с момента введения бюджетного правила в 2017 году. Во-вторых, к моменту открытия российских площадок нефть частично откатилась, уже отступив на 300 пунктов от достигнутых вершин после первоначальных эмоций игроков. В-третьих, участники рынка не спешат делать выводы, поскольку саудиты могут довольно оперативно восстановить добычу, хотя учитывая масштабы, в считаные дни этого не произойдет. В-четвертых, рост рисковых активов в целом сдерживает удручающая статистика по розничным продажам и промышленному производству в Китае, которая напомнила игрокам об угрозе мировой рецессии и последствиях торговой войны, подчеркивает аналитик.



Впрочем, даже если Brent расположится в районе текущих уровней и не сможет вернуться к росту, позиции российской валюты на данном этапе будут оставаться солидными, в том числе благодаря стартующему сегодня налоговому периоду и подготовке доллара к снижению ставки ФРС. Ближайший ориентир для доллара на текущий момент представлен в виде отметки 64 руб., за которую котировкам ещё предстоит побороться.













"AK&M" от 16.09.2019