Дайджест газеты "Коммерсант" от 17 сентября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 17 сентября 2019 года.



В ДОНБАССЕ НАСТУПАЕТ ДОЛГОЖДАННЫЙ МИНСК

ОТ ЗАСЕДАНИЯ КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ ЗАВИСИТ ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТОВ РОССИИ И УКРАИНЫ





В Минске 18 сентября соберется контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины. На заседании, надеются собеседники "Ъ", будут согласованы сроки разведения сил конфликтующих сторон, а также утверждена и подписана единая редакция "формулы Штайнмайера". Если это будет сделано, вероятность того, что первая встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится в октябре - на саммите в "нормандском формате",- приблизится к 100%.





ТАМОЖЕННЫЙ ГЕНЕРАЛ РАСПЛАЧИВАЕТСЯ ФАМИЛЬНЫМ ЗОЛОТОМ

ЗАКОНЧЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛА О ВЗЯТКАХ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ТАМОЖЕННОМ УПРАВЛЕНИИ





Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) завершил расследование и в ближайшие дни направит в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения материалы одного из громких коррупционных уголовных дел последних лет - обвиняемого в получении многомиллионных взяток бывшего первого замначальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) генерал-майора таможенной службы Сергея Федорова. По версии следствия, деньги он получал от Родиона Тихонова - лидера приморского ОПС, занимавшегося контрабандой. Компенсировать ущерб следствие рассчитывает в том числе за счет фамильных драгоценностей супруги генерала.





В РОССИЙСКИХ "МИГАХ" НЕ ОБОШЛОСЬ БЕЗ УКРАИНСКОГО

ПОСТАВКИ БЛОКОВ ДЛЯ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИЗНАЛИ НЕЗАКОННЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ





Как стало известно "Ъ", бывший гендиректор АО "Российский авиационный торговый дом" (РАТД) Валерий Майков, осужденный за незаконное предпринимательство, обратился в суд с ходатайством о досрочном снятии судимости. Бизнесмен, три года поставлявший самолетостроительной корпорации "МиГ" с Украины оборудование без соответствующей лицензии, считает, что своим поведением доказал исправление.





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"AK&M" от 17.09.2019