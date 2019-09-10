ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 17 сентября, в размере 63.8272 руб. против 64.4711 руб. на 14 сентября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



14.09.19 - 64.4711 руб.

13.09.19 - 65.1909 руб.

12.09.19 - 65.4321 руб.

11.09.19 - 65.4393 руб.

10.09.19 - 65.5698 руб.









































"AK&M" от 17.09.2019