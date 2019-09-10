ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 17 сентября, в размере 70.6695 руб. против 71.5307 руб. на 14 сентября.





Курс евро за последние 5 дней:



14.09.19 - 71.5307 руб.

13.09.19 - 71.8273 руб.

12.09.19 - 72.2240 руб.

11.09.19 - 72.3039 руб.

10.09.19 - 72.3300 руб.











































































































































































"AK&M" от 17.09.2019