Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 17 сентября, в размере 70.6695 руб. против 71.5307 руб. на 14 сентября.
Курс евро за последние 5 дней:
14.09.19 - 71.5307 руб.
13.09.19 - 71.8273 руб.
12.09.19 - 72.2240 руб.
11.09.19 - 72.3039 руб.
10.09.19 - 72.3300 руб.
"AK&M" от 17.09.2019