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17/09/2019
10:52

Нефть марки Brent в ходе торговой сессии понедельника продемонстрировала крупнейшее "бычье" ралли более чем за 10 лет

Нефть марки Brent в ходе торговой сессии понедельника продемонстрировала крупнейшее "бычье" ралли более чем за 10 лет. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.

Рыночный энтузиазм сохраняется и сегодня. К 9:00 МСК Brent котируется на уровне $68.70, всерьез намереваясь протестировать сопротивление $70 за баррель. Восходящее ралли на рынке нефти по-прежнему обусловлено событиями на Ближнем Востоке, где в минувшие выходные было совершено нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Согласно данным Международного энергетического агентства (IEA) вследствие инцидента дневная добыча королевства сократилась на 5.7 млн баррелей, что эквивалентно почти 5% от ежедневного мирового потребления нефти.

Рост цен на нефть мог быть более значительным, если бы не комментарии Саудовской Аравии о том, что имеющихся у королевства запасов достаточно для выполнения обязательств перед потребителями. Тем не менее, как и всегда есть одно "но".

Объем запасов Саудовской Аравии составляет примерно 188 млн баррелей нефти и 97 млн баррелей нефтепродуктов, которых должно хватить для покрытия экспортных заказов только в течение одного месяца.

Другим словами, Саудовская Аравия готова обеспечить прежние поставки, но только лишь в краткосрочной перспективе. Если же на ликвидацию последствий понадобится больше месяца, саудиты, столкнувшись с перебоями поставок для своих партнёров, окажутся в очень сложной ситуации. Учитывая сказанное, усиление напряженности на Ближнем Востоке, снижение вероятности улучшения отношений США и Ирана, а также уязвимость саудовской нефтяной инфраструктуры перед предстоящим IPO Aramco, вероятно, приведут к дальнейшему росту цен выше $70 за баррель.

"AK&M" от 17.09.2019
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