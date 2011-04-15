Рынки в подвешенном состоянии

После смешанной динамики в Азии, европейские рынки открылись разнонаправлено, не демонстрируя резких движений. Аналогичное поведение показывают российские индексы, которые перешли в режим консолидации после вчерашнего ралли на фоне агрессивного удорожания нефти. В начале сессии индекс МосБиржи прибавляет 0.12%, а РТС снижается на 0.14%, под влиянием валютного фактора. Рубль во вторник открылся гэпом вниз, пустив доллар выше уровня 64 руб., которая остается в центре внимания игроков. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.



Инвесторы продолжают следить за ситуацией на рынке нефти, ожидая новых сигналов из Саудовской Аравии. По последним данным, сегодня вечером состоится пресс-конференция министра энергетики страны, которая будет иметь большое значение не только для рынка нефти. Но и для мировых финансовых рынков в целом. Чиновник может пролить свет на ситуацию с добычей черного золота и указать на возможные сроки восстановления работы поврежденных объектов отраслевой инфраструктуры.



Сосредоточившись на Саудовской Аравии, рынки забыли о предстоящем заседании ФРС, которое тоже может внести свою лепту в динамику рынков. Доллар хотя и готов к снижению ставки на 0.25%, но все же может просесть, если так называемая точечная диаграмма FOMС укажет на более агрессивное смягчение политики.



Также на задний план отошла торговая война, а на этом фронте есть новые поводы для беспокойства. Вышедшие за последние два дня данные из Китая четко указывают на охлаждение внутреннего спроса и негативные последствия торгового конфликта с Вашингтоном, который далек от завершения. И как только фокус внимания игроков сместится с нефтяного рынка, давление на рисковые активы может усилиться на фоне дальнейших признаков замедления мировой экономики.















"AK&M" от 17.09.2019