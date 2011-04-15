Банк ДОМ.РФ и компания "Высота" заключили соглашение о проектном финансировании на 885 млн руб.

Банк ДОМ.РФ и строительная компания "Высота" заключили соглашение о проектном финансировании на 885 млн руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Средства будут направлены на строительство жилого комплекса комфорт-класса "Орбита" в Нижнем Новгороде. ЖК "Орбита" состоит из четырёх 18-этажных секций с подземной автостоянкой и пристроенным блоком обслуживания бизнес-класса. Общая площадь объекта, срок сдачи которого запланирован на IV квартал 2021 года, составляет 31.4 тыс. кв. м.



АО "Банк ДОМ.РФ" (до 13 декабря 2018 года АКБ "Российский капатал" - на 100% принадлежит АО "ДОМ.РФ". Основан в 1993 году.



Чистая прибыль банка ДОМ.РФ за первое полугодие 2019 года по МСФО выросла до 5.499 млрд руб. с 845 млн руб. годом ранее.





"AK&M" от 17.09.2019