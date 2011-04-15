Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/09/2019
12:56

Банк ДОМ.РФ и компания "Высота" заключили соглашение о проектном финансировании на 885 млн руб.

Банк ДОМ.РФ и строительная компания "Высота" заключили соглашение о проектном финансировании на 885 млн руб. Об этом говорится в сообщении банка.

Средства будут направлены на строительство жилого комплекса комфорт-класса "Орбита" в Нижнем Новгороде. ЖК "Орбита" состоит из четырёх 18-этажных секций с подземной автостоянкой и пристроенным блоком обслуживания бизнес-класса. Общая площадь объекта, срок сдачи которого запланирован на IV квартал 2021 года, составляет 31.4 тыс. кв. м.

АО "Банк ДОМ.РФ" (до 13 декабря 2018 года АКБ "Российский капатал" - на 100% принадлежит АО "ДОМ.РФ". Основан в 1993 году.

Чистая прибыль банка ДОМ.РФ за первое полугодие 2019 года по МСФО выросла до 5.499 млрд руб. с 845 млн руб. годом ранее.


"AK&M" от 17.09.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100