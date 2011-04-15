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17/09/2019
13:50

Банк России обозначил приоритеты развития информационной безопасности

Совет директоров Банка России одобрил "Основные направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на период 2019–2021 годов". Документ призван конкретизировать цели Банка России по обеспечению устойчивости финансового рынка и повышению уровня его информационной безопасности. Функции соответствующего центра компетенций выполняет Департамент информационной безопасности Банка России. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Согласно документу, информационная безопасность кредитных и некредитных финансовых организаций должна обеспечиваться на уровне инфраструктуры, прикладного программного обеспечения и приложений. Кроме того, приоритетное внимание необходимо уделять безопасности технологий обработки и протоколирования действий и операций. Защита прав потребителей финансовых услуг также является стратегической задачей регулятора: эта работа будет строиться на основе объективных данных по их финансовым потерям.

Стратегия устанавливает метрики, по которым регулятор будет оценивать риск информационной безопасности в каждой поднадзорной организации на всех трёх уровнях и на основе этой оценки определять эффективность обеспечения информационной безопасности в масштабе всей кредитно-финансовой сферы.

К таким метрикам, в частности, регулятор отнес соответствие поднадзорных организаций требованиям государственных стандартов в части защиты информации, непрерывности деятельности, управления рисками, аутсорсинга. Что касается приложений, то критерием оценки надлежащего уровня их защиты станет сертификация. "Точки сосредоточения риска" в используемых организациями кредитно-финансовой сферы информационных технологиях будут проактивно выявляться на основе анализа данных, характеризующих уровень риска по финансовым операциям, с применением технологии Big Data. В свою очередь для нейтрализации выявленного риска Банк России разработает методологию расчета минимального размера финансового обеспечения, требуемого для покрытия потенциального ущерба (например, дополнительные требования к капиталу кредитных организаций, независимые гарантии, страхование).

Стратегия предполагает, что к 2021 году будет сформировано полное видение уровня риска отдельных организаций кредитно-финансовой сферы, их готовности противостоять кибератакам (с точки зрения обработки киберриска и его финансового покрытия) и, как следствие, уровня готовности кредитно-финансовой сферы противостоять киберугрозам.

"AK&M" от 17.09.2019
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