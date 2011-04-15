Недельные расходы россиян увеличились на 6.8%

После резкого спада на 36-й неделе в минувшие семь дней, с 9 по 15 сентября, недельные расходы россиян опять пошли в рост. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".



Так, на 37-й неделе среднестатистическая семья потратила на товары повседневного спроса 4.385 тыс. руб., что на 6.8% больше, чем неделей ранее.



В аналогичном периоде прошлого года расходы потребителей оказались почти идентичны результатам текущего года с разницей всего в 2 руб., или 0.05% в пользу нынешнего года.



Относительно медианных значений 2012 года, когда были начаты измерения, недельные расходы в анализируемом периоде выросли на 50%.





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