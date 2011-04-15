Рубль сдает позиции

Российская валюта во вторник после обеда сдает позиции в парах EURRUB и USDRUB, не сумев развить наступление по стопам нефти. Об этом говорится в обзоре FxPro.



Как и следовало ожидать, на текущих уровнях вблизи 70 за евро и ниже 64 за доллар активизировались продажи. Причем это ралли российской валюты в значительной степени истощило краткосрочный потенциал роста, сделав рубль уязвимым перед фиксацией прибыли. Нельзя также упускать из виду ослабление связки "нефть-рубль" и укрепление взаимоотношений "мировые рынки-рубль".



Сегодня с утра азиатские индексы теряют позиции как вследствие слабой статистики, так и за счет все того же скачка котировок Brent. Оба этих фактора заставляют требовать от регуляторов и правительств больше стимулирующих мер.



Особое внимание в данном случае может быть уделено ФРС. От того, как американский ЦБ отреагирует на повышение цен на энергоресурсы, может зависеть дальнейшая динамика рублевых пар. Ранее было видно, что ЕЦБ сумел вдохнуть жизнь в график российской валюты.



Финальные месяцы года проходят под флагом повышенных бюджетных расходов и зачастую приводят к ослаблению российской валюты. Помимо этого, в рыночные котировки доллара уже заложено снижение ставок на завтрашнем заседании, а потому реакция рынка может оказаться весьма ограниченной.



Среди внутренних факторов стоит также учесть, что высокие цены на нефть, вероятно, повлекут за собой еще более решительное смягчение политики Банка России, что также будет подтачивать привлекательность российской валюты в качестве доходного инструмента.



В перспективе недели, USDRUB может вернуться в область 64.50, а EURRUB – вновь попробовать подняться выше 71.00.



"AK&M" от 17.09.2019