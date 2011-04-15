Банк России поддерживает кредитование малого бизнеса и смягчает регулирование для банков с базовой лицензией. Как говорится в сообщении ЦБ, принятые изменения устанавливают отдельный порядок формирования резервов по портфелям однородных ссуд субъектам малого и среднего предпринимательства, оценка риска по которым проводится на основании внутрибанковских оценок кредитоспособности заёмщика без использования его официальной отчётности.



Аналогичный порядок может применяться и к портфелям однородных требований (условных обязательств кредитного характера), относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства.



Предоставлена возможность группировать ссуды, выданные заёмщикам – физическим лицам, биометрическими персональными данными которых располагает кредитная организация, в портфели однородных ссуд с уменьшенным размером резерва.



В отношении ссуд, по которым выявлены факты недействительности документов, удостоверяющих личность заёмщика, не применяется резерв в размере 100% при наличии биометрических персональных данных заёмщиков.



Для формирования резервов уточняются критерии, применяемые при определении уровня кредитоспособности заёмщиков-застройщиков, использующих счета эскроу в долевом жилищном строительстве.



Также кредитным организациям предоставляется право принимать решение о неухудшении качества обслуживания долга по ипотечным ссудам, выданным заёмщикам, которые решат воспользоваться ипотечными каникулами, вне зависимости от оценки их финансового положения, и, как следствие, право не увеличивать размер формируемых резервов на возможные потери.



Кроме того, вводятся регуляторные послабления для банков с базовой лицензией в рамках реализации концепции пропорционального регулирования. В частности, для них предусмотрено неприменение повышенного коэффициента 2 при расчёте норматива максимального размера риска на одного заёмщика или группу связанных заёмщиков (Н6) по требованиям к организациям, единственным учредителем которых является государство; к заёмщикам, требования к которым на момент получения банком-кредитором базовой лицензии относились к I или II категории качества в целях формирования резервов на возможные потери и резервов на возможные потери по ссудам (данная льгота будет действовать в течение 5 лет с даты изменения банком-кредитором статуса на "банк с базовой лицензией"); к субъектам МСП в период с даты их исключения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства до конца года, в котором произошло данное исключение.



Для банков с базовой лицензией также снижается в два раза (с 100 до 50) минимальное количество отдельных заёмщиков – субъектов МСП, требования к которым могут быть включены в регуляторный розничный портфель, с применением к ним пониженного коэффициента 75%.



Указания о внесении изменений в Положение Банка России от 28.06.2017 N 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности", изменений в Положение Банка России от 23.10.2017 N 611-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери" и изменений в Инструкцию Банка России от 06.12.2017 N 183-И "Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией" зарегистрированы в Министерстве юстиции и вступают в силу 24 сентября 2019 года.



"AK&M" от 17.09.2019