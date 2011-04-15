ESET раскрывала детали политических кибератак на Ближнем Востоке

Эксперты ESET обнаружили опасный бэкдор, который оказался связан с другим вредоносным ПО киберпреступной группы Stealth Falcon. Об этом говорится в сообщении ESET.



Группа киберпреступников Stealth Falcon ведёт свою деятельность с 2012 года, и её целями являются политические активисты и журналисты на Ближнем Востоке. Некоторые аналитики связывают их деятельность с Project Raven, в котором, по слухам, задействованы бывшие сотрудники АНБ США.



Небольшая часть технических данных о Stealth Falcon уже стала достоянием общественности, включая анализ ключевого компонента малвари - PowerShell- бэкдора. Он попадает на компьютер при помощи заражённого документа во вредоносном электронном письме.



Специалисты ESET обнаружили исполняемый файл бэкдора, о котором ранее не сообщалось. Для меньшей путаницы своё название он получил в честь хакерской группы - Win32/StealthFalcon. Эксперты обнаружили несколько атак с использованием этой малвари в ОАЭ, Саудовской Аравии, Таиланде и Нидерландах. В последнем случае целью была дипломатическая миссия ближневосточной страны.



Исследование ESET выявило сходства между недавно обнаруженным исполняемым бэкдором и скриптом PowerShell с функциями бэкдора, который ранее был отнесен к деятельности группы Stealth Falcon. Специалисты считают эти сходства серьёзным доказательством того, что одна и та же группа работала над обоими бэкдорами.



Win32/StealthFalcon использует довольно необычный способ коммуникации со своим командным сервером. Она происходит при помощи стандартного компонента Windows под названием Background Intelligent Transfer Service (BITS). По сравнению с традиционной коммуникацией через функции API, механизм связи BITS реализован через интерфейс COM и работает более скрытно. Поэтому файерволы его не блокируют, подчёркивает ESET.



Вдобавок к необычной коммуникации с C&C-сервером у Win32/StealthFalcon есть несколько продвинутых методов для предотвращения обнаружения и анализа, обеспечения персистентности и усложнения ретроспективного анализа.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.



"AK&M" от 17.09.2019