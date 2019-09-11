ЦБ РФ установил официальный курс евро на 18 сентября в размере 70.6040 руб. против 70.6695 руб. на 17 сентября.





Курс евро за последние 5 дней:



17.09.19 - 70.6695 руб.

14.09.19 - 71.5307 руб.

13.09.19 - 71.8273 руб.

12.09.19 - 72.2240 руб.

11.09.19 - 72.3039 руб.













































































































































































"AK&M" от 17.09.2019